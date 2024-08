Pugno duro a Capriano contro schiamazzi e bivacchi su strade e piazze

Alessandra Portesani

L’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Sala è valido su tutto il territorio comunale

Capriano dall'alto - © www.giornaledibrescia.it

Più civiltà e meno maleducazione: con questo obiettivo il sindaco di Capriano del Colle, Stefano Sala, ha firmato un’ordinanza che vuole mettere ordine e dare indicazioni chiare su come ci si comporta. Un provvedimento valido su tutto il territorio comunale: dal centro alle zone di periferia, in tutti i parchi e nelle zone limitrofe alle chiese e ai cimiteri sarà assolutamente vietato, tra le altre, anche il consumo di alimenti e di bevande alcoliche e analcoliche e in qualsiasi contenitore. «Ho