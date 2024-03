Provincia di Brescia, in quattro anni assunte 250 persone

La Provincia di Brescia ha presentato l’andamento del personale dal 2020 al 2023 e la previsione per l’anno in corso. In quattro anni sono state assunte circa 250 persone. «Un risultato importante per un ente complesso come il nostro - commenta il presidente Emanuele Moraschini -. Il settore Personale è il più importante per le attività che svolgiamo e adesso dobbiamo riuscire ad attrarre sempre più lavoratori».

Passaggi di categoria

Grande importanza è stata data però anche ai passaggi di categoria e di area dei dipendenti: da un solo spostamento nel 2020 si è arrivati ai 24 del 2023, per un totale di 38 passaggi interni. Inoltre tantissime sono state le progressioni economiche orizzontali: 428 nel triennio 2021-2023.

«Abbiamo riposto molta attenzione su questa tematica - conferma il consigliere provinciale con delega alle Risorse umane Giampiero Bressanelli -. In questo modo valorizziamo le competenze e le professionalità già presenti all’interno dell’Ente».

Chi lavora in Provincia

Al primo gennaio 2024 risultano esserci 625 dipendenti in Provincia (esclusi quelli delle cooperative) con un’età media di 50,04 anni, di questi 324 sono donne e 301 uomini. Il personale femminile è maggiore nell’area amministrativa, mentre tra i tecnici risultano esserci molti più profili maschili. Tra i dipendenti con un titolo di studio inferiore o pari al diploma di scuola superiore la maggior parte sono uomini; tra quelli laureati, invece, c’è una grande presenza di donne (177 a 95), che sono poi anche le uniche (4) ad avere un master. La spesa totale annuale è di 24 milioni di euro.

In cerca di personale specializzato

«La legge Delrio ha dimezzato il nostro personale - precisa il direttore generale in Broletto Maurizio Sacchi - e attualmente ci sono ancora delle problematiche da superare nelle aree tecniche». La Provincia, infatti, è in difficoltà nel trovare personale specializzato in questo campo e dunque l’obiettivo rimane «attrarre più giovani verso la pubblica amministrazione», evidenzia la direttrice delle Risorse umane Simona Zambelli.

Il piano assunzioni

Nel Piano del fabbisogno per il 2024 risultano esserci in programma 66 assunzioni totali (33 attraverso i centri per l’impiego e la convenzione con la Regione). Oltre a queste è prevista l’assunzione a tempo determinato di 10 istruttori tecnici a supporto del settore Sostenibilità ambientale e 2 istruttori a supporto dell’Ufficio registro unico nazionale terzo settore.