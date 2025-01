Prova a rapinare un carabiniere a Brescia: bloccato e arrestato

Ha incontrato la persona sbagliata. Non solo non è riuscito a portare via il denaro che era il suo obiettivo, ma è anche stato arrestato. Epilogo di una tentata rapina ad un carabiniere in borghese avvenuta allo sportello bancomat di Banca Intesa in corso Garibaldi.

Il militare è stato aggredito da uno straniero e ne è nata una colluttazione. Il carabiniere è riuscito a bloccare il rapinatore e a chiamare i colleghi che sono intervenuti per arrestare l’uomo. Il militare è invece stato portato in ospedale per accertamenti.