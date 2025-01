Protesta dei trattori: lunghe code in tangenziale Sud

Dopo la manifestazione di un anno fa gli agricoltori italiani sono tornati ad unirsi in protesta. «Il Governo non ha ancora messo mano realmente ai problemi principali e vorremmo insieme alle associazioni costruire una rinascita del nostro settore»: queste le motivazioni della nuova mobilitazione.

La protesta dei trattori - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

Sono arrivati dalla provincia di Brescia, ma anche da Mantova e Cremona. Una cinquantina di trattori incolonnati hanno creato una coda in tangenziale Sud prima di riunirsi al presidio di via della Maggia, di fronte al campo da rugby in città. È una delle tante proteste organizzate in tutta Italia da Agricoltori italiani, un movimento autonomo che non si riconosce in nessuna delle principali associazioni e sigle della categoria.

La protesta

Il destinatario della protesta è il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida al quale ripresentano le richieste già fatte lo scorso anno. Prezzi dei prodotti giusti e non viziati dalla concorrenza sleale che arriva dai Paesi stranieri, rendere più semplice la burocrazia che rende molto complicato lavorare. E ancora, rivolgendosi all'Europa di non essere più messi tra i principali responsabili dell'inquinamento. «Vogliamo risposte sui fondi dati dalla Commissione europea alle lobby green, chiediamo che non vengano aggiunte le accise complessive al carburante agricolo», hanno aggiunto.

In queste ore decideranno se proseguire con il presidio o riunirsi alla protesta più grande a Ravenna.