Prostituzione, sequestrati due centri massaggi a Desenzano

Paolo Bertoli
La titolare, di nazionalità cinese, era già stata indagata per sfruttamento della prostituzione nell’agosto del 2025 e percepiva il reddito di cittadinanza
Uno dei centri massaggi sequestrati ad agosto - © www.giornaledibrescia.it
Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno sequestrato a Desenzano del Garda due centri massaggi ritenuti locali in cui si sfrutta la prostituzione. I due centri erano gestiti dalla stessa donna cinese che era già stata indagata per lo stesso reato nell’agosto del 2025, e che percepiva anche il reddito di cittadinanza.

Il precedente

In particolare, a seguito di un’attività di polizia giudiziaria che aveva già portato al sequestro di tre centri massaggi in città e della somma di 11mila euro, oltre all’individuazione di cinque lavoratrici in nero di nazionalità cinese, di cui quattro irregolari sul territorio nazionale «presuntamente sfruttate a fini di prostituzione da una connazionale» – scrivono Polizia e Finanza –, sono proseguite le attività di indagine, dalle quali è emerso «che le condotte illecite sarebbero tuttora permanenti».

