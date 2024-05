Promozione del territorio, il Cenacolo Letterario ha premiato i giornalisti bresciani

Sono stati assegnati lo scorso sabato i riconoscimenti previsti dal Premio speciale testimonianza Franciacorta, durante il Cenacolo Letterario organizzato dall’Associazione In Vino Veritas in memoria di Antonio Metelli.

Anche questa volta i premiati sono stati giornalisti delle più importanti testate del territorio, comunicatori, poeti, registi, commediografi, vignettisti e persone che lavorano per promuovere la Franciacorta in vari modi e persino un militare che si è fregiato di ben due atti eroici salvando da annegamento certo altrettante persone, in occasioni distinte.

«Ancora una emozione per l’Associazione In Vino Veritas, che ho l’onore di rappresentare – ha detto la presidente Mariuccia Ambrosini – dopo la recente crociera in cui su MSC Orchestra ha celebrato i nostri vini Franciacorta Docg insieme a noi, premiamo letterati e personaggi che onorano la nostra zona della loro preziosa presenza. Quest’anno abbiamo scelto Palazzo Bargnani Dandolo, poiché qui visse la contessa Ermellina Bargnani, sposa del Conte Tullio Dandolo. Del palazzo di Adro fece un cenacolo della nobiltà e della intellettualità lombarda ed un focolare di patriottismo».

L’elenco dei premiati 2024