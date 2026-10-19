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Trovato con proiettili nello zaino all’ingresso del Palazzo di giustizia

«La borsa non è mia, me l’ha prestata un amico» ha detto l’uomo, fermato prima dalla vigilanza e poi dai carabinieri
Paolo Bertoli
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini, Paolo Bertoli

Proiettili 9x21
Proiettili 9x21

Aveva nello zaino diversi proiettili calibro 9x21 il cittadino iracheno fermato all’ingresso del Palazzo di giustizia di Brescia. A intercettarlo è stato inizialmente il personale della vigilanza, che ha poi richiesto l’intervento dei carabinieri. I militari stanno indagando per ricostruire la vicenda e chiarire perché l’uomo fosse in possesso delle munizioni e per quale motivo si trovasse al Palazzo di giustizia.

«La borsa non è mia, me l’ha prestata un amico» ha detto l’uomo, che ha 31 anni, quando gli è stato chiesto conto dei proiettili che aveva.

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