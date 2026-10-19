Trovato con proiettili nello zaino all’ingresso del Palazzo di giustizia

«La borsa non è mia, me l’ha prestata un amico» ha detto l’uomo, fermato prima dalla vigilanza e poi dai carabinieri

Andrea Cittadini, Paolo Bertoli 19 ottobre 2026

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