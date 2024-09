Profumo di casoncelli: In piazza con noi fa tappa a Barbariga

In Piazza con noi torna a Barbariga, nella Bassa bresciana, in occasione della 19ª edizione della Fiera del casoncello De.Co. Un appuntamento che, nei quattro giorni di apertura, richiama ogni anno decine di migliaia di persone anche da fuori provincia.

Le telecamere di Teletutto si accendono come ogni domenica alle 11 e la trasmissione, condotta da Clara Camplani e Marco Recalcati, si può vedere sul canale 16 del digitale, in streaming in questo articolo, ma anche su www.teletutto.it. La replica andrà in onda alle 20.30.