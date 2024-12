Professore picchiato in strada a Brescia per aver criticato il fascismo

Simone Bracchi - Francesca Zani

La vittima è un docente dell’istituto Antonietti di Iseo, aggredito in città in via Fratelli Bandiera

«Mi hanno chiesto cosa pensassi del Duce e quando ho esposto il mio pensiero critico uno di loro mi ha dato cinque pugni in faccia». A raccontare l’episodio è stata proprio la vittima dell’aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in città, per l’esattezza in via Fratelli Bandiera. A finire in ospedale è stato un professore di 36 anni dell’Istituto Antonietti di Iseo, picchiato da uno dei cinque ragazzi - «più o meno avranno avuto 20 anni» - che lo avevano fermato, mentre stava andan