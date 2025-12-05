Principio d’incendio a Ghedi, nube di fumo visibile a distanza

Gianantonio Frosio

L’ipotesi è che a causarlo sia stato il proprietario, che avrebbe acceso un piccolo fuoco all’interno dell’edificio. Ora si trova in ospedale per alcuni controlli

L'incendio a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Principio d’incendio a Ghedi, all’incrocio tra via XXV Aprile e via Sabotino. Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario di una casa da poco ristrutturata, ma ancora disabitata, avrebbe acceso un piccolo fuoco all’interno dell’edificio, allontanandosi per qualche minuto. Le fiamme avrebbero intaccato dei materiali plastici, provocando così una densa coltre di fumo visibile a molti metri di distanza. Lo stesso proprietario è riuscito a spegnere l’incendio prima dell’intervento dei Vigili del fuoco di Brescia. L’uomo non è in gravi condizioni, ma è stato portato in ospedale per alcuni controlli dopo aver inalato parecchio fumo. Sul posto anche i carabinieri di Ghedi, un’ambulanza e un’automedica.

Argomenti incendioGhedi