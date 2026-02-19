Andrea arrestato, re Carlo: «Pieno e totale sostegno alle autorità»

Dopo l’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor con l’accusa di abuso d’ufficio, è arrivata una presa di posizione ufficiale del sovrano britannico. In una nota diffusa poco dopo la conferma del fermo, re Carlo III ha espresso «la più profonda preoccupazione» per la vicenda che coinvolge il fratello.

L’arresto, riportato dalla Bbc, sarebbe legato a un’indagine su presunti documenti risalenti al periodo in cui Andrew ricopriva il ruolo di inviato commerciale, che si sostiene siano stati trasmessi a Jeffrey Epstein. La polizia della Thames Valley ha confermato di aver arrestato «un uomo sulla sessantina residente nel Norfolk» e di aver avviato perquisizioni nel Berkshire e nel Norfolk, senza diffonderne il nome in conformità alle linee guida nazionali.

La nota

Questa la nota ricevuta dalla Bbc: «Ho appreso con la più profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di abuso d’ufficio. Ora seguirà il processo completo, equo e corretto attraverso il quale questa vicenda sarà esaminata nel modo appropriato e dalle autorità competenti. In questo, come ho già detto in precedenza, avranno il nostro pieno e totale sostegno e la nostra collaborazione. Desidero affermarlo con chiarezza: la legge deve fare il suo corso. Mentre il procedimento prosegue, non sarebbe opportuno per me commentare ulteriormente la questione. Nel frattempo, la mia famiglia e io continueremo nel nostro dovere e nel nostro servizio verso tutti voi. Charles R.».