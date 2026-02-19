Regno Unito, la Bbc: «Arrestato l’ex principe Andrea»

Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato – nel giorno del suo 66esimo compleanno – con l’accusa di abuso d’ufficio. Lo riporta la Bbc, che cita fonti informate sui fatti.

Secondo quanto riferito dall’emittente britannica, si tratta della prima volta in cui l’ex principe viene arrestato. In passato era stato coinvolto in numerose polemiche legate ai suoi rapporti con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Andrew Mountbatten-Windsor ha sempre respinto con decisione ogni accusa di comportamento illecito, ma il fratello, re Carlo III, aveva avviato l’iter per togliergli i titoli reali.

Al momento non è stato reso noto quale forza di polizia abbia eseguito l’arresto. Nelle prime ore della mattinata, tuttavia, alcuni veicoli ritenuti auto civetta sono stati visti arrivare alla residenza di Sandringham, nel Norfolk, dove Andrew vive da quando ha lasciato la sua casa di Windsor.

L’accusa

La Bbc riferisce che l’arresto è avvenuto con l’accusa di «misconduct in public office», abuso d’ufficio. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche del provvedimento.

In una nota diffusa dalla polizia della Thames Valley si legge: «Nell’ambito dell’indagine, oggi (19/2) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina residente nel Norfolk con l’accusa di abuso d’ufficio e stiamo effettuando perquisizioni in abitazioni nel Berkshire e nel Norfolk. L’uomo si trova attualmente in stato di custodia».

Il vice capo della polizia, Oliver Wright, ha dichiarato: «Dopo un’accurata valutazione, abbiamo avviato un’indagine su questa presunta condotta di abuso d’ufficio. È fondamentale tutelare l’integrità e l’obiettività della nostra indagine mentre collaboriamo con i nostri partner per accertare il presunto reato. Siamo consapevoli del forte interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno».

Epstein

«Da quanto mi risulta – scrive la corrispondente speciale Lucy Manning – c’è stato uno sviluppo molto significativo nell’indagine sui file Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato questa mattina con l’accusa di abuso d’ufficio. L’accusa riguarda documenti risalenti al periodo in cui ricopriva il ruolo di inviato commerciale, che si sostiene siano stati trasmessi a Epstein. È stato il “Mail Online” a pubblicare questa mattina alcune immagini di quelli che sembravano agenti di polizia nei pressi della tenuta di Sandringham. Ho potuto confermare che questa mattina è stato effettivamente eseguito un arresto. È la polizia della Thames Valley a occuparsi delle accuse nei confronti di Andrew Mountbatten-Windsor. Gli inquirenti stanno esaminando sospetti di abuso d’ufficio e anche accuse secondo cui una seconda donna sarebbe stata inviata nel Regno Unito da Jeffrey Epstein per un incontro sessuale con Andrew Mountbatten-Windsor. Da quanto mi risulta, questo arresto riguarda esclusivamente l’ipotesi di abuso d’ufficio ed è chiaramente un momento molto significativo, dato che l’ex principe è stato arrestato. In precedenza ha sempre respinto con decisione qualsiasi accusa di illecito in relazione a queste vicende legate a Epstein».