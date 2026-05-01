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Il Primo maggio del vescovo Tremolada a Verolanuova: segui la diretta

Dalle 16 la celebrazione in occasione della festa di San Giuseppe lavoratore e Giornata diocesana del lavoro all’azienda Casearia Bresciana Ca.Bre
Mons. Pierantonio Tremolada © www.giornaledibrescia.it
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