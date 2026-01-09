Palline ghiacciate a Brescia: cos’è il «graupel», o «neve tonda»

Si tratta in realtà di «graupel», o più comunemente «neve tonda». Una leggerissima coltre bianca ha ricoperto questa mattina la città di Brescia.

Piccole palline di ghiaccio, bianche e opache, sono cadute per qualche minuto dopo le 9, senza provocare alcun disagio. Lo stesso fenomeno si è verificato anche in altre zone, tra le quali Nave, come testimoniano gli scatti qui sotto.

La «neve tonda» a Nave - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

Di cosa si tratta

Il graupel è una precipitazione solida, granulosa e anche piuttosto morbida. Si genera da un fiocco di neve che cade da una nube cumuliforme, ma che quando incontra la temperatura più alta dell’atmosfera non si scioglie, bensì si arrotola su se stesso e diventa una pallina.

Da qui, appunto, il nome di «neve tonda». Che non va confusa con la neve classica, sebbene si tratti di due fenomeni molto simili, soprattutto agli occhi dei meno esperti.