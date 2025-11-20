Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Prima neve a Ponte di Legno: il Tonale imbiancato

Il 22 novembre aprirà il ghiacciaio Presena, con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto
Loading video...
La prima neve a Ponte di Legno
AA

È caduta la prima neve a Ponte di Legno e al Tonale. Questa mattina gli abitanti della località si sono svegliati con le case imbiancante: un buon presagio in vista della stagione invernale.

  • La prima neve a Ponte di Legno
    La prima neve a Ponte di Legno - Foto Fb Pontedilegno-Tonale
  • La prima neve a Ponte di Legno - Foto Fb Pontedilegno-Tonale
  • La prima neve a Ponte di Legno - Foto Fb Pontedilegno-Tonale
  • La prima neve a Ponte di Legno - Foto Fb Pontedilegno-Tonale
  • La prima neve a Ponte di Legno - Foto Fb Pontedilegno-Tonale
  • La prima neve a Ponte di Legno - Foto Fb Pontedilegno-Tonale
  • La prima neve a Ponte di Legno
    La prima neve a Ponte di Legno - Foto Fb Pontedilegno-Tonale
  • La prima neve a Ponte di Legno - Foto Fb Pontedilegno-Tonale

Il 22 novembre aprirà il ghiacciaio Presena, con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro. 

Una prima spolverata è arrivata anche in Valtrompia e Valsabbia, a San Colombano, frazione di Collio, e Bagolino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
neveTonalePonte di Legno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario