Prima neve a Ponte di Legno: il Tonale imbiancato

È caduta la prima neve a Ponte di Legno e al Tonale. Questa mattina gli abitanti della località si sono svegliati con le case imbiancante: un buon presagio in vista della stagione invernale.

La prima neve a Ponte di Legno - Foto Fb Pontedilegno-Tonale

Il 22 novembre aprirà il ghiacciaio Presena, con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro.

Una prima spolverata è arrivata anche in Valtrompia e Valsabbia, a San Colombano, frazione di Collio, e Bagolino.