Prima neve a Ponte di Legno: il Tonale imbiancato
Il 22 novembre aprirà il ghiacciaio Presena, con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto
La prima neve a Ponte di Legno
AA
È caduta la prima neve a Ponte di Legno e al Tonale. Questa mattina gli abitanti della località si sono svegliati con le case imbiancante: un buon presagio in vista della stagione invernale.
- La prima neve a Ponte di Legno - Foto Fb Pontedilegno-Tonale
Il 22 novembre aprirà il ghiacciaio Presena, con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Il costo dello skipass giornaliero per questa primissima parte di stagione sul ghiacciaio Presena è di 43 euro.
Una prima spolverata è arrivata anche in Valtrompia e Valsabbia, a San Colombano, frazione di Collio, e Bagolino.
