Prevalle, camion finisce nel canale e blocca la carreggiata
Dalle prime ore della mattinata di oggi, martedì 13 gennaio, a Prevalle la viabilità sulla Sp27 risulta condizionata, in particolare nel tratto di via Gardesana e in entrambe le direzioni, per la presenza di un camion fermo in carreggiata.
L’autista del mezzo pesante durante una manovra è finito nel canale a bordo strada, rimanendo bloccato e senza riuscire più a smuovere il veicolo.
Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Prevalle-Paitone che hanno istituito il senso unico alternato. Prima delle 10, uno speciale carro attrezzi ha provveduto al recupero del mezzo dal canale, per rimuoverlo dalla carreggiata.
