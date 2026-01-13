Giornale di Brescia
﻿CronacaValsabbia

Prevalle, camion finisce nel canale e blocca la carreggiata

Erik Fanetti
Disagi sulla Sp27 in entrambe le direzioni a causa di un camion finito fuori strada e rimasto incastrato
Il camion che blocca la carreggiata
AA

Dalle prime ore della mattinata di oggi, martedì 13 gennaio, a Prevalle la viabilità sulla Sp27 risulta condizionata, in particolare nel tratto di via Gardesana e in entrambe le direzioni, per la presenza di un camion fermo in carreggiata.

L’autista del mezzo pesante durante una manovra è finito nel canale a bordo strada, rimanendo bloccato e senza riuscire più a smuovere il veicolo.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Prevalle-Paitone che hanno istituito il senso unico alternato. Prima delle 10, uno speciale carro attrezzi ha provveduto al recupero del mezzo dal canale, per rimuoverlo dalla carreggiata.

