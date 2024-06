Calci, pugni e colpi di catena sulla testa: baby gang semina il panico a Bovezzo

Barbara Fenotti

Le vittime sono dei 16enni del paese, che avevano appena lasciato l’oratorio. Indagano i carabinieri

2 ' di lettura

Baby gang (simbolica) - © www.giornaledibrescia.it

Bovezzo come il Far West. Potrebbe sembrare esagerato, ma è la sensazione che hanno avuto le persone che martedì sera hanno assistito attonite e impotenti al pestaggio di alcuni giovanissimi, che avevano appena lasciato l’oratorio, da parte di un gruppo di circa 30 ragazzini. Un episodio che si è consumato nella zona di via Dei Prati e via Sabbioncelli, tra l’edicola e la banca, nel centro del paese dell’Hinterland, vicino alla chiesa. Tre ragazzini sono rimasti a terra per le pesanti botte pres