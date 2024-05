Prende fuoco un’auto ibrida a Cologne: in salvo una donna e i suoi bimbi piccoli

Stavano tornando a casa a bordo della loro auto ibrida, ma qualcosa è andato storto e, una volta usciti dall’abitacolo, la macchina ha preso fuoco ed è bruciata in breve tempo.

Attimi di grande paura poco prima delle 15 di oggi pomeriggio in via San Pietro a Cologne, la strada che collega il paese franciacortino a Chiari. Una donna residente nella campagna a sud della stazione di Cologne stava guidando la propria Jeep Compass ibrida elettrica-benzina quando improvvisamente ha sentito odore di fumo. Considerando che stava tornando a casa dopo essere passata a prendere i propri due figli piccoli, che erano con lei nell’auto, la donna si è prontamente fermata accostando sulla destra.

I vigili del fuoco spengono l'incendio

Uscita coi bimbi per capire quale fosse il problema, la situazione si è però aggravata in pochissimi minuti e l’auto ha preso fuoco.

Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco di Chiari, che sono arrivati subito sul posto per spegnere l’incendio, che è stato rapido e ha generato un’alta colonna di fumo nero. Sul posto anche la Polizia locale del Montorfano, che ha chiuso la strada al traffico in attesa che le fiamme si estinguessero e che la scena fosse considerata sicura. Le cause all’origine del rogo, con ogni probabilità un’autocombustione, sono tuttora ignote e al vaglio dei Vigili del fuoco. Fortunatamente, però, nessuno è rimasto ferito.