Prende fuoco un tetto nella notte a Capriano del Colle: famiglia fuori casa

Un incendio ha distrutto il tetto di un’abitazione a Capriano del Colle, lasciando una famiglia fuori casa stanotte.

L’allarme è partito ieri sera alle 23.20. I Vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre da Brescia, sono riusciti a contenere le fiamme evitando che intaccassero i tetti delle altre case. Non ci sono stati feriti né intossicati, ma la casa in via Garibaldi non è abitabile.

Al momento, non è chiaro cosa abbia provocato l’incendio. L’intervento dei Vigili del fuoco è finito poco dopo le 2.