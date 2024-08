Prende fuoco la cucina di una pizzeria a Roè Volciano

Incendio in una pizzeria a Roè Volciano. Il rogo si è sprigionato all’interno della cucina del Pronto Pizza di via Marconi, che in quel momento risultava chiuso al pubblico. Secondo una primissima indagine un guasto al quadro elettrico avrebbe innescato le fiamme.

Il locale di Roè Volciano era chiuso al momento dell'incendio - © www.giornaledibrescia.it

I Vigili del fuoco volontari di Salò sono intervenuti sul posto, rimettendo in sicurezza gli ambienti del locale. Non si registrano feriti e intossicati. Ancora da stabilire l’ammontare dei danni.