Premio Sirmione per la Fotografia chiude e rilancia per il 2026

La 16esima edizione del Premio Sirmione per la Fotografia ha celebrato i suoi vincitori.

I numeri del Premio

La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 14 dicembre al Palazzo dei Congressi: sono stati 631 i fotografi che hanno preso parte a questa edizione, presentando 2.150 fotografie, a conferma della vitalità di un’iniziativa che continua ad attrarre nuovi talenti e a rafforzare la propria identità nel panorama fotografico nazionale.

Il momento conclusivo ha celebrato un anno intero di attività, fatto di emozioni, incontri e sfide creative distribuite attraverso sei concorsi nell’arco di dodici mesi.

I vincitori 2025

Durante la mattinata sono stati svelati i nomi dei vincitori: per il Lake Garda Photo Challenge, il tema «Sirmione» è stato vinto da Fabio Camporese, mentre il riconoscimento per il tema «Lago di Garda» è andato a Thomas Dallapiccola. Il tema «Margini» ha visto imporsi Giampaolo Codispoti, mentre Daniela Veronese è risultata prima classificata per il tema dedicato alle «Cantine del Lugana».

I premi speciali «Patrimonio Storico e Archeologico» e «Premio Ennio Poli» sono stati assegnati rispettivamente a Susanna Rae Reddy e Renato Luca Mor. Ampio spazio è stato dedicato alla premiazione della Sirmione Photo Marathon, che ha visto Davide Cavalieri conquistare il primo posto assoluto. All’interno della stessa competizione sono stati premiati i singoli temi: Adrienne Novas per «Le trame della natura», Mihai Daniel Rosca per «Luce ed ombra», Giorgio Peres per «Presenze» e Simone Ferrante per «Il corpo come paesaggio».

Lo sguardo al 2026

Durante la cerimonia sono state proiettate le immagini vincitrici degli altri contest svolti durante la primavera-estate: Block Notes Photo Contest, 10% Photo Marathon e la nuova Teens Photo Marathon, pensata per far emergere il talento e la creatività dei giovani fotografi.

In chiusura sono state anticipate alcune iniziative del 2026: confermati i sei contest del Premio e la mostra estiva, così come la collaborazione con Magnum Photos.