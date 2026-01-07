Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Premio Sirmione per la Fotografia chiude e rilancia per il 2026

Conclusa la 16ª edizione del concorso: 631 fotografi e oltre 2.100 immagini. Premiati i vincitori dei sei contest e annunciato il programma del nuovo anno
Una delle immagini che ha ricevuto un riconoscimento
Una delle immagini che ha ricevuto un riconoscimento
AA

La 16esima edizione del Premio Sirmione per la Fotografia ha celebrato i suoi vincitori.

I numeri del Premio

La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 14 dicembre al Palazzo dei Congressi: sono stati 631 i fotografi che hanno preso parte a questa edizione, presentando 2.150 fotografie, a conferma della vitalità di un’iniziativa che continua ad attrarre nuovi talenti e a rafforzare la propria identità nel panorama fotografico nazionale.

Il momento conclusivo ha celebrato un anno intero di attività, fatto di emozioni, incontri e sfide creative distribuite attraverso sei concorsi nell’arco di dodici mesi.

I vincitori 2025

Durante la mattinata sono stati svelati i nomi dei vincitori: per il Lake Garda Photo Challenge, il tema «Sirmione» è stato vinto da Fabio Camporese, mentre il riconoscimento per il tema «Lago di Garda» è andato a Thomas Dallapiccola. Il tema «Margini» ha visto imporsi Giampaolo Codispoti, mentre Daniela Veronese è risultata prima classificata per il tema dedicato alle «Cantine del Lugana».

I premi speciali «Patrimonio Storico e Archeologico» e «Premio Ennio Poli» sono stati assegnati rispettivamente a Susanna Rae Reddy e Renato Luca Mor. Ampio spazio è stato dedicato alla premiazione della Sirmione Photo Marathon, che ha visto Davide Cavalieri conquistare il primo posto assoluto. All’interno della stessa competizione sono stati premiati i singoli temi: Adrienne Novas per «Le trame della natura», Mihai Daniel Rosca per «Luce ed ombra», Giorgio Peres per «Presenze» e Simone Ferrante per «Il corpo come paesaggio».

Lo sguardo al 2026

Durante la cerimonia sono state proiettate le immagini vincitrici degli altri contest svolti durante la primavera-estate: Block Notes Photo Contest, 10% Photo Marathon e la nuova Teens Photo Marathon, pensata per far emergere il talento e la creatività dei giovani fotografi.

In chiusura sono state anticipate alcune iniziative del 2026: confermati i sei contest del Premio e la mostra estiva, così come la collaborazione con Magnum Photos.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Winter Gardaconcorso fotograficofotografiaSirmione
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario