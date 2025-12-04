Il premio di laurea Carlo Pasini va all’ingegnere Gabriele Lorandi

È l’ingegnere Gabriele Lorandi a vincere il premio di laurea dedicato a Carlo Pasini, fondatore di Feralpi Group, del valore di tremila euro.

Il 25enne bergamasco, nato a Costa Volpino, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria all’Università degli Studi di Brescia lo scorso 11 febbraio (votazione 110 e lode) con la tesi dal titolo «Integrazione e controllo di un sistema di tracciamento in una nuova linea di finitura barre».

La commissione ha valutato la sua tesi come la più completa per attinenza al tema del bando, per innovazione e originalità, chiarezza, rigore scientifico e impatto concreto.

Il significato del premio

«Mi fa molto piacere essere qua – ha detto il presidente di Feralpi Group, Giuseppe Pasini – abbiamo pensato a questa borsa di studio in memoria dei 100 anni di papà. Lo abbiamo voluto fare nelle città dove abbiamo gli stabilimenti: Germania, Lecco, e poi naturalmente, a Brescia. Per noi è importante dare un segnale ai nostri preziosi giovani. Si discute molto sui nostri ragazzi che lasciano il nostro territorio e vanno all’estero. Io penso che le esperienze all’estero siano fondamentali, il problema è che poi la maggior parte non rientra in Italia. Dobbiamo creare le condizioni perché loro decidano di tornare».

Ad ospitare la consegna del premio, naturalmente, l’Università con il rettore Francesco Castelli: «Puntiamo ad un progressivo e sempre maggiore legame che deve unire formazione, conoscenza e ricerca al mondo delle imprese. Noi siamo un’Università giovane, ma stiamo seguendo questo percorso».

Il ringraziamento

Soddisfatto e grato il vincitore: «Non me l’aspettavo – ha detto – e questo mi ha reso ancora più felice ed entusiasta. Ora partirò per gli Stati Uniti, andrò a lavorare in uno stabilimento di un’azienda di Torbole. Sarò a Pittsburgh in Pennsylvania: è un passo importante che un po’ mi spaventa, ma credo di essere pronto. Starò lì qualche anno e poi, lo spero, magari tornerò».