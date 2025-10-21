Giornale di Brescia
Premiato a New York l’attore bresciano Paolo Granci

Elena Bolpagni
Di Borgosatollo, Granci ha vinto il premio New York Movie Award insieme al cast di «The fit»
Paolo Granci con Stefania Torricelli sulla locandina del film premiato
Paolo Granci con Stefania Torricelli sulla locandina del film premiato
Soddisfazione per l’attore borgosatollese Paolo Granci che, insieme al cast del film «The fit», ha vinto il premio New York Movie Awards e la nomination all’Accolade Film Festival. Nella pellicola del regista Carlo Fusco (coprotagonista Stefania Torricelli, musiche di Maria Sicari) i servizi segreti indagano su un serial killer, tra delirio e pazzia.

Nei panni dell’assassino

L’omicida è interpretato proprio da Paolo Granci. «Un ruolo difficile perché il personaggio è uno spietato assassino senza empatia per il genere umano specie per le donne, sue vittime preferite – spiega –. Per me un ruolo diverso dai solito. Di essere un killer mi era successo solo a teatro quando misi in scena ”Trappola per topi” di Agatha Christie. Poi la mia carriera si è sviluppata sempre in ruoli divertenti sul palco, mentre nel cinema sto interpretando diversi tipi di personaggi, anche opposti tra loro. Carlo Fusco ha saputo ricreare tra noi attori situazioni che ci aiutassero a tirare fuori il meglio e con Stefania mi son trovato molto bene».

Paolo Granci negli ultimi anni è stato anche protagonista nel film «Due un po’ cosi», coprotagonista in «A-mors» e protagonista del cortometraggio «Sogni proibiti».

Il film vincitore del premio newyorkese è stato girato con attrezzatura in digitale ed è fruibile sulla piattaforma Imdb. «Il regista sta scrivendo un’altra sceneggiatura che vorrebbe girare in Lombardia – aggiunge Granci –, ha in mente un horror dove le protagoniste sembrano essere cinque donne in un posto isolato nella campagna lombarda: ci saranno sorprese».

