Premiati in Broletto 34 Maestri del lavoro bresciani

Si è svolta stamattina nella sala consiliare di Palazzo Broletto la cerimonia di premiazione dei Maestri del Lavoro bresciani che nel 2023 sono stati insigniti della Stella al Merito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La premiazione

Per l’occasione la Provincia di Brescia ha omaggiato i 34 Maestri del Lavoro con una pergamena, per rappresentare la gratitudine nei confronti di chi, con il proprio lavoro, ha contribuito al benessere e alla crescita del territorio.

«La dedizione, che ogni giorno i Maestri del Lavoro hanno portato nei loro luoghi di lavoro, in ogni settore di impiego e di produzione – ha sottolineato il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini, è il motore silenzioso di un importante processo di sviluppo. Ed è stato un impegno che ha portato anche ad una realizzazione personale, oltre che professionale. Il nostro vuole essere, dunque, un segno di apprezzamento per l’attaccamento dimostrato alla terra bresciana, che grazie alla serietà professionale, ha confermato una volta di più la sua tradizione di concretezza e operosità. AI Maestri del Lavoro, va, dunque, il nostro ringraziamento per l’esempio di abnegazione, serietà e passione, con la speranza che ispiri le giovani generazioni di lavoratori».

«I Maestri del Lavoro – ha evidenziato il Console provinciale dei Maestri del Lavoro, Luciano Prandelli - hanno dimostrato che il lavoro non è solo una questione di competenze tecniche, ma anche di valori umani di responsabilità e di esempio per le generazioni future. Il Presidente della Repubblica, quando ci ha premiato, ci ha dato questo mandato: essere d’esempio e trasferire i nostri valori, le nostre competenze e le nostre conoscenze. Noi Maestri del Lavoro facciamo questo entrando nelle scuole. Nello scorso anno scolastico abbiamo incontrato 35mila studenti in Lombardia, dalla primaria alla secondaria di secondo grado e negli istituti professionali. I ragazzi sono il futuro della nostra Nazione e hanno bisogno di questi valori». Il console ha anche lanciato una sollecitazione alle amministrazioni locali. «Alcuni comuni hanno già intitolato una via, una piazza o un parco ai Maestri del Lavoro. Sarebbe bello che tutti i Comuni seguissero questo esempio».

Alla cerimonia erano presenti anche il viceprefetto aggiunto, Anna Frizzante che ha portato i saluti del Prefetto, Andrea Polichetti, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Filomena Bianco, che ha dato la disponibilità per una collaborazione con le scuole del territorio, la consigliera del Comune di Brescia, Beatrice Nardo, e il consigliere nazionale del Maestri del Lavoro, Raffaele Martinelli.