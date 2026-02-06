Giornale di Brescia
Pregiudicato rientra illegalmente in Italia, arrestato di nuovo a Brescia

Il 32enne era già stato espulso e scortato in Albania: per lui un nuovo ordine di allontanamento
La sede della Questura in via Botticelli a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne albanese pregiudicato, che era rientrato illegalmente in Italia nonostante fosse stato espulso e scortato in Albania. L’uomo era stato fermato durante un controllo del territorio e, dopo gli accertamenti, è stato arrestato e condotto in carcere.

Il questore di Brescia ha emesso un nuovo ordine di allontanamento dal territorio nazionale e di espulsione dall'Italia.

Argomenti
arrestoordine di allontanamento
