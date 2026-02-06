Pregiudicato rientra illegalmente in Italia, arrestato di nuovo a Brescia
Il 32enne era già stato espulso e scortato in Albania: per lui un nuovo ordine di allontanamento
La sede della Questura in via Botticelli a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
AA
La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne albanese pregiudicato, che era rientrato illegalmente in Italia nonostante fosse stato espulso e scortato in Albania. L’uomo era stato fermato durante un controllo del territorio e, dopo gli accertamenti, è stato arrestato e condotto in carcere.
Il questore di Brescia ha emesso un nuovo ordine di allontanamento dal territorio nazionale e di espulsione dall'Italia.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.