Pregiudicato rientra illegalmente in Italia, arrestato di nuovo a Brescia

La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne albanese pregiudicato, che era rientrato illegalmente in Italia nonostante fosse stato espulso e scortato in Albania. L’uomo era stato fermato durante un controllo del territorio e, dopo gli accertamenti, è stato arrestato e condotto in carcere.

Il questore di Brescia ha emesso un nuovo ordine di allontanamento dal territorio nazionale e di espulsione dall'Italia.