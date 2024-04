Precipita per sei metri dal tetto della sala civica, grave 15enne

È avvenuto a Chiesanuova a Brescia: il ferito, non in pericolo di vita, e i ragazzi con lui tutti denunciati per violazione dell’edificio pubblico

Il lucernario dal quale è caduto il 15enne - © www.giornaledibrescia.it

Non è chiaro cosa quel gruppo di ragazzini volesse fare. Se solo curiosare oppure rubare o magari altro. Quello che è certo è che uno di loro è precipitato per sei metri e ora si trova ricoverato, con diverse fratture, all’ospedale Civile di Brescia. Spetta alla Polizia locale cittadina fare chiarezza su quanto accaduto giovedì pomeriggio al centro civico di via Livorno 7, nel quartiere Chiesanuova in città. Lo stabile Quella mattina la sala era stata affitta per una festa: una volta terminata,