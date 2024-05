Precipita per 100 metri ad Anfo, muore un 76enne

Tragica escursione per due compagni di avventura che oggi hanno deciso di raggiungere la zona del Baremone, sopra Anfo, per un’escursione.

Poco dopo mezzogiorno si trovavano dalle parti di Cima Meghè quando in due hanno avuto un problema. Il 76enne del gruppo è deceduto dopo un volo di circa 100 metri. Per il compagno di uscita, un 66enne, è stato invece necessario il ricovero al Pronto soccorso di Gavardo per una lesione ad una spalla.

Sul posto si sono portati l’eliambulanza giunta da Sondrio, i volontari dell’ambulanza da Vestone e gli uomini del Soccorso alpino della Valle Sabbia. Degli aspetti legali e della ricostruzione dell’accaduto se ne stanno occupando i carabinieri di stanza a Idro.