Guasto ai comandi del parapendio in atterraggio, 33enne ferito a Leno

È stato trasferito in codice rosso in ospedale il 33enne di Milzano che nel pomeriggio di oggi stava provando un parapendio a motore sopra un terreno agricolo nelle campagne di Leno, nella zona di via Albarotto.

Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri di Verolanuova, nella fase di atterraggio, l’uomo ha avuto un problema con i cavi di comando che permettono di gestire le fasi finali del volo. Invece di toccare terra dolcemente come era previsto, si è trovato bruscamente al suolo, rimediando diverse contusioni. Per questo a Leno sono arrivati medici e infermieri. L’uomo è stato trasferito in ospedale mentre il paramotore è stato ricoverato in una vicina abitazione a disposizione dei carabinieri.