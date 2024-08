Precipita in bici nel bosco, uomo soccorso a Ponte Caffaro

Elisoccorso in azione oggi sopra l’abitato di Ponte Caffaro per recuperare un ciclista di 64 anni precipitato sotto la Sp669 che da Sant’Antonio sale fino a Bagolino.

Non è chiaro se sia uscito di strada a causa di una sbandata oppure di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti con emergenza da codice rosso gli uomini del Soccorso alpino della Valle Sabbia, i volontari dell’ambulanza di Ponte Caffaro e l’equipaggio dell’auto infermierizzata.

Il ciclista, che era precipitato nel fitto del bosco per diversi metri, è stato raggiunto e stabilizzato. Per fortuna le sue condizioni sono risultate essere meno gravi di quanto era sembrato in un primo momento.

È stato fissato ad una barella e issato sull’elicottero, per un ricovero in volo al Pronto soccorso della Poliambulanza di Brescia, dove i medici l’hanno accolto con un più tranquillizzante codice giallo.