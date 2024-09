Precipita dal balcone di casa: muore donna di 41 anni

È successo attorno a mezzanotte a Coccaglio, in una palazzina di via Papa Giovanni XXIII. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa. Indagini in corso, non si esclude il gesto estremo

1 ' di lettura

Indagini in corso da parte dei Carabinieri - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci È precipitata dal balcone di casa sua, dal quarto piano di un condominio, e per lei non c'è stato nulla da fare: la donna, 41 anni, è morta sul colpo. È successo attorno a mezzanotte a Coccaglio, in una palazzina di via Papa Giovanni XXIII. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa, che ha visto il corpo della donna a terra. Le indagini Sul posto, oltre ai soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari. Al momento i militari stanno vagliando ogni pista, sentendo in modo particolare i familiari della donna (conviveva e aveva due figli), anche se la più probabile è quella del gesto estremo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Condividi l'articolo

Argomenti donnabalconeCoccaglio