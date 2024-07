Poste, l’estate chiude gli sportelli: via quasi 6mila ore in due mesi

Flavio Archetti

I giorni di chiusura tra luglio e agosto sono 397. La provincia più colpita, record per Zanano

3 ' di lettura

Un ufficio postale - © www.giornaledibrescia.it

Settantesei uffici coinvolti per un totale di 397 giorni di chiusura tra luglio e agosto e più di 4mila ore mattutine mancanti a cui vanno aggiunte le chiusure pomeridiane con lo stralciamento di 282 turni per 1.700 ore. È il calendario di riduzione del servizio messo in atto, come ogni estate, da Poste Italiane a Brescia e provincia, che consente all’azienda di garantire ai suoi dipendenti di andare in ferie, ma allo stesso tempo penalizza le persone e le imprese che del servizio postale si avv