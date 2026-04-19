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Poste, allo sportello si impara il digitale: corsi per tutte le età

Antonio Borrelli
In 74 uffici bresciani attivati percorsi gratuiti per imparare a usare servizi online e dispositivi. Già 3.300 gli utenti
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In Poste a lezione digitale
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Un tablet, un paio di cuffie e pochi minuti davanti allo sportello. All’ufficio postale di Brescia Centro in piazza Vittoria fanno capolino giovani e anziani: mentre usufruiscono dei servizi tipici di Poste hanno la possibilità di acquisire competenze su Internet e dispositivi digitali. Sono 74 gli uffici postali bresciani, dieci dei quali in città, ad aver infatti aderito al nuovo progetto di facilitazione digitale promosso da Regione Lombardia e Aria Spa: in poche settimane sono stati già erogati oltre 3.300 corsi ad altrettanti clienti in tutta la provincia.

«Capita spesso che le persone non siano abbastanza informate su processi digitali, applicazioni e aggiornamenti - spiega Federica Fastidio dell’ufficio Brescia Centro -, questo progetto nasce proprio per dare a chiunque voglia la possibilità di informarsi di imparare tutto ciò che riguarda digitalizzazione».

Più competenze

Pc, smartphone, tablet, pagamenti digitali, Internet e servizio mail sicuro, app e servizi della pubblica amministrazione, identità digitale: sono diverse le competenze da acquisire in base all’età e alle esigenze. «Ci sono corsi che spiegano ai ragazzi come prestare attenzione a non divulgare le proprie informazioni personali per non avere problemi mentre alla clientela più anziana è più facile proporre corsi in cui viene spiegato come accedere a siti della Pubblica amministrazione o come utilizzare uno strumento fondamentale come lo Spid». E gli utenti - convinti dal personale delle sedi - ha mostrato subito interesse per l’iniziativa.

L’obiettivo duplice di Poste italiane - da sempre impegnata per favorire l’inclusione digitale in Italia - è quello di ridurre il divario tecnologico, accompagnare i cittadini nell’utilizzo consapevole dei servizi online e favorire l’accrescimento delle competenze digitali per un uso autonomo consapevole e responsabile.

Pnrr

Fino al prossimo 30 aprile si potrà usufruire del progetto gratuito - che rientra nei servizi di facilitazione digitale attuati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Attraverso questa iniziativa - si legge in una nota - Poste Italiane conferma il proprio ruolo di presidio capillare sul territorio e di facilitatore dell’innovazione mettendo a disposizione competenze e infrastrutture per sostenere la modernizzazione del sistema Paese».

Per scoprire i punti di facilitazione digitale attivi e le modalità di accesso al servizio basta consultare la sezione dedicata sul sito poste.it.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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