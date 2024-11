Porto e detenzione di armi da guerra: arrestato un uomo a Brescia

È stato rintracciato dalla Polizia a Brescia uno dei soggetti destinatari delle misure cautelari emesse dal Tribunale di Gela per porto e detenzione di armi da guerra: reato che viene contestato a cinque persone arrestate dagli agenti della Polizia di Stato, su disposizione della Procura di Gela

L'uomo, un 50enne siciliano, lavora come operaio trasfertista e in questo periodo era impegnato nella nostra provincia. La squadra Mobile di Brescia ha dato supporto logistico ai colleghi di Caltanissetta per rintracciare e bloccare l'indagato.

Tre indagati sono finiti in carcere e due agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura.