Il porticciolo di Desenzano, da approdo medievale a porto «marittimo»

Pescatori, naviganti, gente di lago. Il passato del Garda è raccontato anche dai suoi porti, centri nevralgici di commerci e scambi, e oggi monumenti storici a tutti gli effetti. Tra i più importanti c’è sicuramente il porticciolo di Desenzano, detto Porto vecchio: citato nei documenti d’archivio già in epoca medievale, fu ampliato ai tempi del dominio veneziano, alla fine del XVI secolo, per soddisfare le esigenze del fiorente mercato del grano.

Leggi anche Nel porticciolo in attesa di un languido tramonto Repubblica di Venezia Sotto la giurisdizione della Serenissima, infatti, Desenzano divenne uno fra i più importanti mercati di granaglie dell'Italia settentrionale, e l’antico porticciolo medievale subì significative trasformazioni: fu ampliato e arricchito da nuove costruzioni, come Palazzo Todeschini, i cui portici, in parte rivolti sull'attuale piazza Malvezzi, furono adibiti a magazzini per le granaglie. Edificato nel 1580, l'edificio domina lo spazio antistante il porticciolo con un prospetto ad arcate a tutto sesto in pietra di Malcesine a bugne. Le nove arcate sulla darsena, insieme alle quattro sulla piazzetta e alle due di chiusura laterale, dovevano costituire il porticato al piano terra del grande palazzo comunale, progettato probabilmente sul modello di quello della Magnifica Patria a Salò.