Pontevico, senza patente scappa dai carabinieri: trovati gioielli sospetti

Tocca alle indagini dei carabinieri stabilire da dove arrivino i gioielli in oro e gli altri preziosi che un 40enne di origini bosniache aveva in auto ieri mattina quando non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia a Pontevico.

L’inseguimento

Dopo un inseguimento di alcuni chilometri i militari sono riusciti a fermarlo, scoprendo che si era messo alla guida nonostante avesse la patente revocata. Circostanza che ha fatto scattare una approfondita perquisizione, anche del veicolo.

A bordo sono stati trovati gioielli e monili in oro di provenienza sospetta, probabilmente frutto di furto. I carabinieri stanno vagliando le denunce per capire dove possano essere stati rubati.