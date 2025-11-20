Giornale di Brescia
Pontevico, senza patente scappa dai carabinieri: trovati gioielli sospetti

Paolo Bertoli
L’uomo, un 40enne di origini bosniache, ha cercato di fuggire da un controllo a Pontevico ma è stato inseguito e bloccato
I gioielli recuperati - © www.giornaledibrescia.it
I gioielli recuperati - © www.giornaledibrescia.it
Tocca alle indagini dei carabinieri stabilire da dove arrivino i gioielli in oro e gli altri preziosi che un 40enne di origini bosniache aveva in auto ieri mattina quando non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia a Pontevico.

L’inseguimento

Dopo un inseguimento di alcuni chilometri i militari sono riusciti a fermarlo, scoprendo che si era messo alla guida nonostante avesse la patente revocata. Circostanza che ha fatto scattare una approfondita perquisizione, anche del veicolo. 

A bordo sono stati trovati gioielli e monili in oro di provenienza sospetta, probabilmente frutto di furto. I carabinieri stanno vagliando le denunce per capire dove possano essere stati rubati.   

