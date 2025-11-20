Pontevico, senza patente scappa dai carabinieri: trovati gioielli sospetti
Tocca alle indagini dei carabinieri stabilire da dove arrivino i gioielli in oro e gli altri preziosi che un 40enne di origini bosniache aveva in auto ieri mattina quando non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia a Pontevico.
L’inseguimento
Dopo un inseguimento di alcuni chilometri i militari sono riusciti a fermarlo, scoprendo che si era messo alla guida nonostante avesse la patente revocata. Circostanza che ha fatto scattare una approfondita perquisizione, anche del veicolo.
A bordo sono stati trovati gioielli e monili in oro di provenienza sospetta, probabilmente frutto di furto. I carabinieri stanno vagliando le denunce per capire dove possano essere stati rubati.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.