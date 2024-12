Ponte di Legno, la stagione parte con 10 centimetri di neve fresca

Giuliana Mossoni

Riuscito il primo test dell’inverno 2024/2025. Più di 4mila gli sciatori nella Skiarea del Tonale nel weekend dell’Immacolata

Sulla neve all'Immacolata

Anche senza un vero e proprio ponte dell’Immacolata e senza il classico «banco di prova della stagione», il carosello dello sci in alta Vallecamonica è partito ufficialmente nel fine settimana. Non ci sono stati certo i fuochi d’artificio e il boom dello scorso anno, quando non c’era un solo posto libero in tutto il comprensorio, ma la località ha permesso a migliaia di persone di sciare e divertirsi. Soprattutto bresciani e lombardi, anche se qualche romano in giro si è sentito. Caduti oltre 10