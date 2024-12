Ponte di Legno, vicino alle future terme il complesso residenziale

Dopo il cinque stelle e i numerosissimi investimenti immobiliari di lusso, che porteranno a Ponte di Legno decine e decine di nuove residenze di alta gamma, inizia a muoversi anche l’area intorno alle future terme dalignesi, una zona destinata a divenire un vero e proprio punto nevralgico della località, tra piazzale Europa e l’inizio di viale Venezia.

Non solo per l’arrivo del moderno centro benessere, ma anche perché, con il ridisegno dell’ingresso del paese, l’idea è di far arrivare la pista di Valbione proprio poco distante. A una cinquantina di metri dalle terme sta sorgendo un nuovo complesso residenziale che si chiamerà Grace, separato dal centro benessere solo dal ponte sul torrente Narcanello. Grace è una delle novità dell’inverno 2024, voluta dal Gruppo Bulferetti: gli scavi dell’edificio sono iniziati da poche settimane, ma è possibile visualizzare come sarà il nuovo complesso in piazza XXVII Settembre, all’angolo con corso Trieste, dov’è stato allestito un plastico dell’immobile.

Il nome Grace non è scelto a caso, ma fa sintesi di come vuole configurarsi l’intervento: con grazia (dal vocabolario bellezza, finezza in un’armonica fusione) e richiamando il nome dell’iconica principessa di Monaco, elegante e raffinata. Grace si estenderà su un’area di 2.100 mq, con 21 unità immobiliari di varie dimensioni su tre livelli. Marco Bulferetti spiega che si tratta di «una costruzione realizzata con materiali tipici del luogo, come legno e pietra, in uno scenario naturale incantevole».