Ponte di Legno, ritrovato nella notte il 49enne disperso

Svolta nelle ricerche del cremonese di cui si erano perse le tracce ieri: ha trovato rifugio in una malga
Il campo base allestito per le ricerche - © www.giornaledibrescia.it
Il campo base allestito per le ricerche - © www.giornaledibrescia.it
È stato individuato nella notte il 49enne del Cremonese di cui non si avevano notizie da ieri. L’uomo è stato trovato attorno all’una di notte dai soccorritori in Val Salarno, in buone condizioni. Era partito per un’escursione in solitaria sull’Adamello, ma deve aver perso l’orientamento e non è riuscito a far ritorno a Ponte di Legno e nemmeno ad avvisare i familiari che, preoccupati nel non vederlo tornare, hanno allertato i soccorsi.

L’uomo fortunatamente ha trovato rifugio in una malga, dove lo hanno recuperato i Vigili del fuoco, il tecnici del Soccorso alpino e i militari della Guardia di Finanza nella notte.

