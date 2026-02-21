Ponte di Legno, alla guida con troppo alcol in corpo: due denunciati

Controlli straordinari dei carabinieri nella giornata di ieri, venerdì 20 febbraio, a Ponte di Legno. L’operazione, condotta dalla Compagnia di Breno, rientra tra le attività stabilite in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Brescia, Andrea Polichetti.

I militari hanno concentrato l’attenzione sulle principali vie del paese e sui locali più frequentati nel fine settimana, sia nel centro abitato sia nelle aree vicine alle piste da sci.

Il bilancio dei controlli

Nel corso del servizio sono stati controllati 45 veicoli e identificate 96 persone. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Brescia due italiani di 45 e 52 anni per guida in stato di ebbrezza. Il primo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico; il secondo è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di 1,30 grammi per litro. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la confisca del veicolo.

Due persone, di 20 e 45 anni, sono state inoltre segnalate alla Prefettura ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/1990 perché trovate in possesso rispettivamente di 3,70 e 3,50 grammi di hashish.

Nel corso dell’attività sono stati controllati anche due esercizi pubblici. L’operazione, fanno sapere dall’Arma, conferma l’impegno nel presidio del territorio e l’attenzione alla sicurezza anche nelle località sciistiche dell’alta Valle Camonica, soprattutto nei fine settimana di maggiore afflusso turistico.