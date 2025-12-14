Giornale di Brescia
Alcol al volante: tre patenti ritirate nella notte in Valcamonica

Altra nottata di controlli congiunti dei carabinieri e della Polizia locale nella zona di Darfo, Esine e Pian Camuno
Controllo congiunti di Carabinieri e Locale - © www.giornaledibrescia.it
Controllo congiunti di Carabinieri e Locale - © www.giornaledibrescia.it
Un’altra notte di controlli quella scorsa per i carabinieri della Compagnia Breno in collaborazione con i colleghi della Polizia Locale di Darfo sulle strade della Valcamonica. Al termine del servizio sono state ritirate tre patenti di guida e un 18enne è stato denunciato per il possesso di alcune dosi di droga.

Il bilancio

L’Arma riferisce di aver «effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, che ha interessato le vie principali della Valle Camonica in particolare i Comuni di Darfo Boario Terme, Esine e Pian Camuno. Il bilancio parla di 43 veicoli sottoposti a controllo e 82 persone identificate, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e gli agenti della Polizia Locale hanno inoltre denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Brescia per guida in stato di ebbrezza alcolica, 3 soggetti, un italiano, un albanese ed un rumeno di 43, 55 e 20 anni, trovati alla guida con un tasso alcolemico rispettivamente di 0,85g/l, 1,35 g/l. e 1.28 g/l., a cui è stata ritirata la patente e confiscato il veicolo».
Durante lo stesso servizio, «i militari dell’arma hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio un soggetto di origine albanese di 18 anni, che sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di circa 90 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish».

Argomenti
patenti ritirateValcamonica
