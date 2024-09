Poncarale, tre ragazzi saltano sulle auto parcheggiate: tensione con i proprietari

Serata concitata a Poncarale in via 8 marzo, nei pressi dell'asilo, a causa di tre ragazzi che si sono messi a saltare su una decina di auto dei residenti in sosta, ovviamente danneggiandone vistosamente tetti, vetri e cofani.

La tensione è salita quando i rumori hanno richiamato l'attenzione di chi abita nei pressi della zona. Le persone sono scese in strada, mentre qualcuno ha avvisato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia di carabinieri inviata dalla stazione di Bagnolo Mella.

I militari hanno avuto un bel daffare a placare gli animi della decina di persone che si è trovata l'auto danneggiata da un atto di evidente e sciocco vandalismo: i tre ragazzi sono stati identificati, così come alcuni dei residenti più alterati alla vista dei danni che questi hanno provocato. Molta l'indignazione per una convivenza non facile con gruppi, anche non piccoli, di ragazzi indisciplinati.