Cef: «A Poncarale nessun polo logistico, ma un centro farmaceutico»

Alessandra Portesani

Dopo polemiche e ricorsi la cooperativa chiarisce che la nuova struttura non stravolgerà il territorio

Come sarà il centro farmaceutico di Poncarale

«A Poncarale verrà realizzato un polo farmaceutico, non un polo logistico: così la Cef, Cooperativa esercenti farmacia, interviene per la prima volta sulle polemiche sorte attorno al progetto, oggetto di un ricorso al Tar da parte di Legambiente e del «Comitato Poncarale salvasuolo». Il chiarimento «Abbiamo richiesto al Comune di Poncarale l’autorizzazione per costruire un immobile destinato al commercio all’ingrosso, in linea con la nostra attività di compravendita di farmaci e gestione commerc