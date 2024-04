Polo turistico e food all’ex Freccia Rossa, la posizione della Loggia

La sindaca Castelletti: «Per noi è prioritario riqualificare quell’area, so che ci sono varie idee»

2 ' di lettura

L’ex centro commerciale Freccia Rossa era stato inaugurato il 22 aprile 2008 © www.giornaledibrescia.it

Sul progetto firmato da MyCredit per realizzare un polo del turismo all’interno dell’ormai ex centro commerciale Freccia Rossa, la Loggia mantiene un profilo di cautela. «Ci sono una serie di proposte in movimento da parte di più realtà, ma si tratta ovviamente di iniziative e di trattative private nelle quali, in questa fase, la parte pubblica non entra, oggi come in passato» chiarisce la sindaca Laura Castelletti. Specie perché il gigante da 30mila metri quadrati accanto alla stazione ferrovia