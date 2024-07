Dal Broletto il rilancio della Polizia provinciale con 11 assunzioni

«L’Amministrazione provinciale intende proseguire lungo la strada del potenziamento dell’organico del Corpo di Polizia Provinciale quindi l’assunzione di 11 tra agenti e funzionari rappresenta un tassello importante della politica di rilancio del corpo a favore del territorio». Il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini, ha presentato così in Broletto l’impegno dell’ente a favore del Corpo.

Obiettivo 100 unità

«Non arriveremo ai 120 agenti degli anni antecedenti al 2021 quando poi si passò ai soli 60 elementi, ma il nostro obbiettivo è di portare la pianta organica almeno a 100 unità». Una cifra adeguata a garantire le molteplici funzioni connesse all’attività di controllo del territorio e repressione delle condotte illecite di un moderno Corpo di Polizia, soprattutto a fronte di un territorio vasto e variegato, sia dal punto di vista sociologico che morfologico, qual è quello della provincia di Brescia.

Nuove dotazioni

Per far fronte alle nuove sfide la Polizia Provinciale si è anche munita di nuove dotazioni: ieri in Broletto è stata presentata la nuova Alfa Romeo «Tonale» già entrata in servizio a cui a breve si affiancherà una nuova lancia da 40 nodi da usarsi nel presidio dei laghi.

I nuovi agenti saranno destinati ai tre nuclei operativi che avevano subito, negli ultimi anni, la più forte riduzione dei ranghi, ovvero il Nucleo Polizia Stradale e Sicurezza Integrata, il Nucleo Polizia Ambientale e il Nucleo Polizia Amministrativa.

Il potenziamento

«La Provincia crede molto nel potenziamento della Polizia Provinciale, puntando sul rilancio di attività mirate al controllo del territorio e al supporto dei Comuni e delle polizie locali. Gli investimenti programmati e il nuovo e ambizioso piano assunzionale ne sono la dimostrazione: nuovi mezzi e nuove forze a servizio dei bresciani, con un occhio di riguardo per la sicurezza stradale e le attività sui nostri laghi» spiega Daniele Mannatrizio, Consigliere Delegato alla Sicurezza della Provincia di Brescia.

L’assunzione del nuovo personale va di pari passo alla riorganizzazione della struttura del Comando predisposta dal comandante Dario Saleri, per adeguare il Corpo alle nuove istanze di sicurezza e legalità. Non a caso da ieri è tornata ad essere attiva la Sala operativa della Polizia provinciale. «Un punto di riferimento anche per le altre forze di Polizia locale che torna ad offrire servizi centralizzati» conclude Saleri.