﻿Cronaca

Polizia, organici in calo a Brescia: più pensionamenti che nuovi agenti

Paolo Bertoli
L’allarme del sindacato Siulp: «I nuovi arrivi non compensano i pensionamenti 2025 e neanche le 15 uscite previste per il 2026»
La Polizia Stradale è la specialità più in difficoltà per la riduzione dell'organico
Dieci ispettori ma nessun nuovo agente per la Questura. Piccoli innesti, due ispettori e quattro agenti, per la Polizia stradale e i suoi sei distaccamenti in provincia, un agente e un ispettore per la cybersicurezza e nessuna nuova assegnazione per la Polizia ferroviaria. «Numeri che se messi in relazione con le 25 uscite per pensionamenti del 2025 e le 15 previste per il 2026 portano ad una riduzione degli organici della Polizia di Stato in provincia di Brescia» spiega il segretario del Siulp, il Sindacato Italiano Unitario dei lavoratori della Polizia Rosario Morelli.

In una nota diffusa nelle scorse ore la segreteria bresciana di uno dei più rappresentativi sindacati dei poliziotti precisa che «nessun potenziamento di agenti alla questura significa non poter incrementare gli organici di settori di vitale importanza come la Squadra Volante o i Commissariati».

Stradale in allarme

Ma è sul tema della Polizia stradale che il Siulp lancia un vero e proprio allarme: «La Stradale di Brescia arranca moltissimo per garantire un minimo di pattuglie sulla viabilità ordinaria di Brescia sempre funestata da gravissimi incidenti».

Il Siulp sottolinea che «attualmente la sottosezione e i distaccamenti possono contare 130 effettivi, compreso il comandante, a fronte delle 165 del 2012. Solo la Polstrada di Brescia, dal 2004 ad oggi, ha perso il 40% dell’organico. Le poche unità» che saranno assegnato alla Stradale di Brescia entro giugno «non garantiranno un incremento adeguato della specialità che già nelle ultime assegnazioni era stata fortemente penalizzata, nonostante le rassicurazioni attraverso la stampa dei vertici politici del Ministero che avevano paventato reali e consistenti incrementi che nei fatti non si realizzeranno».

Il Siulp ricorda anche essersi fatto «portavoce attraverso il senatore Bazoli di un’interrogazione parlamentare ancora in fase di calendarizzazione». Per il futuro quindi si rischia «un abbassamento del livello di sicurezza nella nostra provincia».

Argomenti
organiciPolizia StradalePolizia di StatoBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario