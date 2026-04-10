Polizia di Stato, la cerimonia per i 174 anni: «Il motto? Esserci sempre»

È stato celebrato stamattina negli ampi spazi del Castello di Desenzano il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Presenti tutte le massime autorità della Provincia, si è tenuta la cerimonia istituzionale, durante la quale, dopo la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica, del ministro dell’Interno e del capo della Polizia, il questore di Brescia Paolo Sartori ha tracciato il bilancio di un anno di attività di tutte le articolazioni provinciali della Polizia, caratterizzato da nuove forme di collaborazione con i diversi enti ed istituzioni che operano sul territorio e per evidenziare gli aspetti più significativi della fenomenologia criminale che si riscontra nella nostra provincia.

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«A fronte di un calo degli interventi per reati contro il patrimonio si è dovuto assistere ad una recrudescenza dei reati contro la persona, in particolare di quelli definiti da Codice Rosso, delle truffe ai danni di persone anziane, di quelli connotati da violenza indiscriminata e delle aggressioni nei confronti dei poliziotti. Una particolare attenzione – ha altresì evidenziato il questore – è stata dedicata alle manifestazioni antagoniste di piazza ed al fenomeno del radicalismo diffuso sul dark web con istigazione alla violenza». Al termine del discorso sono state consegnate le onorificenze al personale che si è particolarmente distinto in operazioni di servizio.

Presenza

«Esserci sempre non è soltanto un principio ispiratore, ma una presenza reale, quotidiana e concreta accanto ai cittadini – ha dichiarato Sartori –. Questo anniversario rappresenta per noi non solo un momento di celebrazione, ma soprattutto un’occasione per rinnovare il nostro impegno ad assistere la comunità, con professionalità, responsabilità e senso dello Stato. Le iniziative sul territorio, in particolare quelle rivolte ai giovani, testimoniano la volontà della Polizia di Stato di investire nella prevenzione, nel dialogo e nell’ascolto, strumenti fondamentali per affrontare le nuove sfide, anche quelle legate al mondo digitale e ai fenomeni di disagio. Dietro ogni uniforme ci sono donne e uomini che operano quotidianamente con dedizione, spesso in contesti complessi, per garantire sicurezza e tutela dei diritti. Rafforzare il rapporto di fiducia con la gente significa rendere ogni cittadino parte attiva di questo impegno. È in questa relazione, fatta di presenza concreta e attenzione alle persone, che trova il suo significato più autentico il nostro motto: esserci sempre».

Territorio

Accanto al momento istituzionale, le celebrazioni del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato hanno assunto, anche a Desenzano del Garda, un forte valore di prossimità e condivisione con il territorio, coinvolgendo direttamente la cittadinanza e, in particolare, le nuove generazioni. Nel corso della mattinata, a partire dalle 9.30, la Polizia di Stato ha incontrato i cittadini in uno «spazio aperto e interattivo», allestito nel cuore della di Desenzano del Garda, ovvero in piazza Cappelletti. Gli stand delle diverse articolazioni operative, dalla Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica alla Polizia Scientifica, dalla Polizia Stradale alla Polizia Ferroviaria, fino alla POL.G.A.I. e alle Unità Cinofile, hanno consentito ai visitatori di conoscere da vicino strumenti, tecnologie e attività che ogni giorno vengono impiegati per garantire la sicurezza della collettività. Un’occasione concreta di dialogo, che ha trasformato la presenza istituzionale in un momento di relazione diretta con le persone. Particolare rilievo ha avuto la partecipazione di 500 studenti degli istituti scolastici di Desenzano, coinvolti in attività di prossimità e sensibilizzazione, pensate per trasmettere il significato più autentico del motto della Polizia di Stato: «Esserci sempre».

Domani, sabato 11 aprile, gli agenti della Questura incontreranno nuovamente i giovani all’interno dell’aula magna dell’Istituto Bazzoli. Nel corso di due momenti formativi, 600 studenti prenderanno parte ad un confronto diretto con i poliziotti su tematiche di grande attualità e impatto sociale: l’uso consapevole delle parole, internet e i social network, il gaming, il bullismo e il cyberbullismo, nonché la gestione della propria identità e reputazione digitale. Un dialogo aperto e concreto, volto a promuovere consapevolezza e responsabilità, strumenti fondamentali per la prevenzione del disagio giovanile.