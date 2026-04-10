La Polizia di Stato compie 174 anni: stamattina la cerimonia a Desenzano

Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che nel Bresciano si terrà dalle 11 a Desenzano, in Castello. Il tema del 174° Anniversario è «La Polizia che guarda al futuro». «Anche quest'anno l'anniversario della Polizia di Stato rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia» ha detto il questore di Brescia, Paolo Sartori. «La sicurezza del nostro Paese è un bene comune che, per poter essere adeguatamente garantito, va anzitutto interpretato, comprendendo i mutamenti e l'evoluzione che caratterizzano nel tempo che viviamo le esigenze della collettività» ha scritto in un comunicato il capo della Polizia, Vittorio Pisani. «E assicurare la sicurezza è il risultato di un impegno quotidiano, svolto senza soluzione di continuità, spesso silenzioso, da parte di donne e uomini la cui scelta di vita è stata quel la di servire lo Stato e i suoi cittadini»

Nuove istanze di sicurezza

Celebrare la fondazione della Polizia non può essere un semplice rituale, spiegano dalla Questura di Brescia, ma deve essere un momento di riflessione sulle nuove istanze di sicurezza provenienti dalle varie comunità territoriali e, quindi, sulla nostra capacità di risposta del Corpo. «Comprendere il presente e riuscire a guardare nello stesso tempo il futuro è il nostro compito. Potrebbe apparire semplice: ma le diversità sociali ed economiche che caratterizzano il nostro territorio, i mutamenti degli insediamenti urbanistici, la veloce evoluzione tecnologica delle nostre abitudini di vita e dei metodi di lavoro ci impongono un cammino attento, capace di penetrare nei bisogni della gente e, nel contempo, rapida nel rimodulare le nostre azioni sulla base dei nuovi bisogni, riuscendo, cioè, ad interpretare la contemporaneità» continua Sartori.

Come sempre l'adeguarsi ai bisogni e alle esigenze sociali va fatto con professionalità e sensibilità. «Solo operando così potremmo continuare ad essere quello che ci viene richiesto di essere: un'amministrazione civile, punto di riferimento, al servizio del cittadino. E rafforzando la fiducia del cittadino nel nostro operato contribuiamo a consolidare le nostre istituzioni democratiche, che i padri costituenti ci hanno donato. Istituzioni che noi abbiamo il compito di custodire, onorando la memoria ed il sacrificio di chi ci ha preceduto» conclude Pisani.

Durante la cerimonia, alla presenza delle autorità civili e religiose, saranno consegnati gli encomi e i riconoscimenti agli agenti che si sono segnalati in servizio.