Pistole (finte), taser e coltelli nell’arsenale della baby gang «069»

Avevano a disposizione un piccolo arsenale i membri della gang «069» arrestati lunedì mattina dai carabinieri di Villa Carcina nell’ambito dell’operazione, coordinata dalla Procura per i minorenni, che ha portato ad otto arresti e ad indagare complessivamente 25 persone che oggi hanno tra i 15 e i 20 anni ma che erano tutte minorenni all’epoca dei fatti contestati.

Estorsioni, rapine, danneggiamenti e minacce ai danni di ragazzini tra Concesio, Sarezzo e Villa Carcina.

Nel corso delle perquisizioni infatti in carabinieri hanno recuperato una pistola a salve, una pistola ad aria compressa, una pistola elettrica taser, due noccoliere tirapugni, due coltelli a serramanico e una bombola di gas esilarante usato come sostanza stupefacente.