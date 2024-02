Pistola senza numeri di matricola e strumenti per costruire armi, imprenditore arrestato

Gli hanno trovato una rivoltella senza numeri di matricola e vari materiali riconducibili alla costruzione di armi, nonché munizioni e polvere da sparo. È così finito nei guai un imprenditore 66enne di Castegnato, accusato dai Carabinieri di Marone di gestire un laboratorio clandestino di fabbricazione di armi.

L'uomo, noto artigiano nelle lavorazioni di tornitura su grandi diametri di pezzi meccanici, è stato arrestato come prevede la normativa in materia di armi. Convalidato l'arresto, è stato rimesso in libertà con l'obbligo di presentarsi tre volte alla settimana in caserma.

All'uomo è sempre stata riconosciuta la non comune passione per le armi e per la loro meccanica, ma in questo caso gli è decisamente costata cara.