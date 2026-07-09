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In auto con una pistola scacciacani e un tirapugni: tre denunciati

Si tratta di tre giovani italiani: li hanno fermati i carabinieri di Concesio insieme al Radiomobile della Compagnia di Gardone Val Trompia. Con sé avevano anche due storditori elettrici, un bastone telescopico e una dose di hashish
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Le armi sequestrate dai carabinieri
Le armi sequestrate dai carabinieri

Una pistola scacciacani con due proiettili a salve, due storditori elettrici, un tirapugni e un bastone telescopico. I carabinieri di Concesio e del Radiomobile della Compagnia di Gardone Val Trompia hanno denunciato tre giovani italiani per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Poco prima un automobilista aveva segnalato alla centrale operativa un veicolo con a bordo dei ragazzi armati di presunta pistola sulla Sp19.

Le pattuglie, immediatamente attivate, si sono messe alla ricerca dell’auto, rintracciandola poco dopo in via Europa a Concesio. I militari hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, trovando il materiale, oltre a una dose di hashish.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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