In auto con una pistola scacciacani e un tirapugni: tre denunciati

Si tratta di tre giovani italiani: li hanno fermati i carabinieri di Concesio insieme al Radiomobile della Compagnia di Gardone Val Trompia. Con sé avevano anche due storditori elettrici, un bastone telescopico e una dose di hashish

Simone Bracchi Giornalista 09 luglio 2026 1 ' di lettura

Le armi sequestrate dai carabinieri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti storditore elettricopistola scacciacanitirapugniConcesio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...